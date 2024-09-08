US Open — 2024, мужчины: расписание 14-го игрового дня

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Сегодня, 8 сентября, состоится последний соревновательный день на Открытом чемпионате США — 2024 в мужском одиночном разряде.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием финального матча на сегодня:

21:00 мск — Янник Синнер (Италия, 1) — Тейлор Фритц (США, 12).

Напомним, в полуфинале Янник Синнер обыграл 25-го номера рейтинга АТР британца Джека Дрэйпера со счётом 7:5, 7:6 (7:2), 6:2. Тейлор Фритц одолел 20-ю ракетку мира соотечественника Фрэнсиса Тиафо со счётом 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.