US Open — 2024, мужчины: расписание 14-го игрового дня
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Сегодня, 8 сентября, состоится последний соревновательный день на Открытом чемпионате США — 2024 в мужском одиночном разряде.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием финального матча на сегодня:
- 21:00 мск — Янник Синнер (Италия, 1) — Тейлор Фритц (США, 12).
US Open (м). Финал
08 сентября 2024, воскресенье. 21:00 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
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12
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Напомним, в полуфинале Янник Синнер обыграл 25-го номера рейтинга АТР британца Джека Дрэйпера со счётом 7:5, 7:6 (7:2), 6:2. Тейлор Фритц одолел 20-ю ракетку мира соотечественника Фрэнсиса Тиафо со счётом 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1.
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.
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