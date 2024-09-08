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Фото: чемпионская фотосессия Арины Соболенко с титулом US Open в красном платье

Фото: чемпионская фотосессия Арины Соболенко с титулом US Open в красном платье
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко приняла участие в чемпионской фотосессии с кубком US Open. Напомним, в финале Открытого чемпионата США — 2024 Соболенко обыграла американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 7:5.

US Open (ж). Финал
07 сентября 2024, суббота. 23:20 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		5
7 		7
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Фото: Robert Prange/Getty Images

В качестве образа для фотосессии Арина выбрала длинное красное платье с разрезом на левой ноге.

Фото: Robert Prange/Getty Images

26-летняя Арина Соболенко выиграла третий в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Она впервые в карьере стала чемпионкой US Open. Ранее белоруска дважды побеждала на Australian Open — в 2023 и 2024 годах. Благодаря двум выигранным турнирам подряд (ранее она выиграла титул в Цинциннати) с победами в финалах над Джессикой Пегулой Соболенко смогла продлить серию победных матчей до 12.

Фото: Robert Prange/Getty Images

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