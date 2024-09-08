Фото: чемпионская фотосессия Арины Соболенко с титулом US Open в красном платье

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко приняла участие в чемпионской фотосессии с кубком US Open. Напомним, в финале Открытого чемпионата США — 2024 Соболенко обыграла американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 7:5.

Фото: Robert Prange/Getty Images

В качестве образа для фотосессии Арина выбрала длинное красное платье с разрезом на левой ноге.

Фото: Robert Prange/Getty Images

26-летняя Арина Соболенко выиграла третий в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Она впервые в карьере стала чемпионкой US Open. Ранее белоруска дважды побеждала на Australian Open — в 2023 и 2024 годах. Благодаря двум выигранным турнирам подряд (ранее она выиграла титул в Цинциннати) с победами в финалах над Джессикой Пегулой Соболенко смогла продлить серию победных матчей до 12.

Фото: Robert Prange/Getty Images