Янник Синнер — Тейлор Фритц: во сколько начнётся финал US Open, где смотреть

Сегодня, 8 сентября, первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и 12-й номер рейтинга АТР американский теннисист Тейлор Фритц сыграют в матче финала Открытого чемпионата США — 2024. Игра пройдёт на стадионе «Артур Эш Стэдиум» в Нью-Йорке и начнётся не ранее 21:00 мск.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
Прямые трансляции матчей Открытого чемпионата США осуществляют телеканалы ESPN и Tennis Channel. В России официальный показ US Open — 2024 не предусмотрен.
Янник Синнер сыграет в финале на турнире «Большого шлема» второй раз в карьере, на Australian Open — 2024 он выиграл титул. Для Тейлора Фритца этот финал стал первым.
US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который покинул соревнования уже в третьем круге.
- 8 сентября 2024
-
10:52
-
10:50
-
10:30
-
10:30
-
10:27
-
10:26
-
10:16
-
10:10
-
10:06
-
09:47
-
09:30
-
09:25
-
07:40
-
06:29
-
06:08
-
05:32
-
04:49
-
04:37
-
04:21
-
04:03
-
03:45
-
03:30
-
03:11
-
02:54
-
02:28
-
02:13
-
02:02
-
02:00
-
01:49
-
01:47
-
01:39
-
01:28
-
01:11
-
00:18
-
00:05