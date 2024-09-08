Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Янник Синнер — Тейлор Фритц: во сколько начнётся финал US Open, где смотреть

Сегодня, 8 сентября, первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и 12-й номер рейтинга АТР американский теннисист Тейлор Фритц сыграют в матче финала Открытого чемпионата США — 2024. Игра пройдёт на стадионе «Артур Эш Стэдиум» в Нью-Йорке и начнётся не ранее 21:00 мск.

Прямые трансляции матчей Открытого чемпионата США осуществляют телеканалы ESPN и Tennis Channel. В России официальный показ US Open — 2024 не предусмотрен.

Янник Синнер сыграет в финале на турнире «Большого шлема» второй раз в карьере, на Australian Open — 2024 он выиграл титул. Для Тейлора Фритца этот финал стал первым.

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который покинул соревнования уже в третьем круге.