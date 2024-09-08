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Льюис Хэмилтон посетил матч Соболенко и Пегулы в финале US Open — 2024

Льюис Хэмилтон посетил матч Соболенко и Пегулы в финале US Open — 2024
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Семикратный чемпион Формулы-1 британский автогонщик Льюис Хэмилтон посетил финальный матч Открытого чемпионата США — 2024 в женском одиночном разряде между второй ракеткой мира Ариной Соболенко и американкой Джессикой Пегулой. Встреча завершилась победой белорусской теннисистки с о счётом 7:5, 7:5. Вместе с ним на трибунах находились главный редактор американского издания журнала Vogue Анна Винтур и чемпион Олимпиады-2024 в беге на 100 м американский легкоатлет Ноа Лайлз.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

В данный момент Хэмилтон набрал 164 очка и занимает шестое место в личном зачёте Формулы-1.

Соболенко выиграла третий турнир «Большого шлема» за карьеру. Ранее белорусская теннисистка дважды выигрывала Открытый чемпионат Австралии (Australian Open) — это ей удалось сделать два раза подряд в 2023 и 2024 годах.

Открытый чемпионат США проходил с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составил $ 75 млн. В прошлом году Соболенко дошла до финала US Open — 2023, в котором уступила американке Кори Гауфф.

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