«Лучшая в этом сезоне!» Виктория Азаренко поздравила Арину Соболенко с победой на US Open

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Виктория Азаренко поздравила соотечественницу Арину Соболенко с победой на US Open — 2024. Напомним, в финале Арина обыграла шестую ракетку мира американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 7:5.
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«Потрясающая победа для Арины. Поздравляю. Лучшая теннисистка мира в этом сезоне!» — написала Азаренко на своей странице в соцсети Х.
26-летняя Арина Соболенко выиграла третий в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Она впервые в карьере стала чемпионкой US Open. Ранее белоруска дважды побеждала на Australian Open — в 2023 и 2024 годах. Благодаря двум выигранным турнирам подряд (ранее она выиграла титул в Цинциннати) с победами в финалах над Джессикой Пегулой Соболенко смогла продлить серию победных матчей до 12.
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