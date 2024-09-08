«Лучшая в этом сезоне!» Виктория Азаренко поздравила Арину Соболенко с победой на US Open

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Виктория Азаренко поздравила соотечественницу Арину Соболенко с победой на US Open — 2024. Напомним, в финале Арина обыграла шестую ракетку мира американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 7:5.

«Потрясающая победа для Арины. Поздравляю. Лучшая теннисистка мира в этом сезоне!» — написала Азаренко на своей странице в соцсети Х.

26-летняя Арина Соболенко выиграла третий в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Она впервые в карьере стала чемпионкой US Open. Ранее белоруска дважды побеждала на Australian Open — в 2023 и 2024 годах. Благодаря двум выигранным турнирам подряд (ранее она выиграла титул в Цинциннати) с победами в финалах над Джессикой Пегулой Соболенко смогла продлить серию победных матчей до 12.