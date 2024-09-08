Кирьос оставил неоднозначный комментарий под фото с Калинской. Его обвинили в сексизме

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос оставил неоднозначный комментарий под совместным фото со своей бывшей девушкой россиянкой Анной Калинской, что вызвало яркую негативную реакцию у части теннисной общественности.

Вчера, 7 сентября, Кирьос написал под фото с Калинской, которое они сделали в 2020 году на баскетбольном матче, «вторая подача». Что конкретно имел в виду Кирьос – неизвестно.

Однако стоит отметить, что Кирьос – один из немногих теннисистов, кто открыто и жёстко критикует ход допинг-дела первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, выражая недоверие итальянцу. Синнер же является нынешним бойфрендом Калинской.

Часть болельщиков в социальных сетях требует отстранить Кирьоса от работы комментатором:

«ESPN, Кирьос — женоненавистник. Его теннисная карьера окончена, и он не уважает ни игроков, ни игру. Избавьтесь от него»;

«Отвратительно, что ESPN позволяет Кирьосу брать интервью у теннисистов после его ужасных слов в адрес Янника Синнера и сексистской шутки в адрес Анны Калинской»;

«Абсолютно отвратительно, что ESPN продолжает работать с таким женоненавистником, как Кирьос», — написали фанаты в социальной сети.