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Рэпер Дрейк поставил $ 210 тыс. на победу Тейлора Фритца в финале US Open — 2024

Рэпер Дрейк поставил $ 210 тыс. на победу Тейлора Фритца в финале US Open — 2024
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Известный канадский рэпер Дрейк поделился ставкой на финал US Open — 2024 в мужском одиночном разряде. Сегодня, 8 сентября, титул разыграют лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер и 12-й номер рейтинга АТР американец Тейлор Фритц.

US Open (м). Финал
08 сентября 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц

Дрейк поставил $ 210 тыс. на победу Фритца в финале, о чём сообщил на своей странице в социальных сетях. При удачном исходе рэпер получит более $ 808 тыс. Начало финального поединка — в 21:00 мск.

Фото: Скриншот соцсетей Дрейка

Янник Синнер сыграет в финале на турнире «Большого шлема» второй раз в карьере, на Australian Open — 2024 он выиграл титул. Для Тейлора Фритца этот финал стал первым.

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который покинул соревнования уже в третьем круге.

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