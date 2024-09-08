Мартина Навратилова поздравила Арину Соболенко с победой на US Open — 2024

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мартина Навратилова поздравила белорусскую теннисистку Арину Соболенко с победой на US Open — 2024. В финале женского одиночного разряда Арина обыграла шестую ракетку мира американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 7:5.
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«Поздравляю Арину с её третьей победой на турнирах «Большого шлема» и первой на US Open. Сегодня — она заслуженная!!!» — написала Навратилова на своей странице в соцсети Х.
26-летняя Арина Соболенко выиграла третий в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Ранее белоруска дважды побеждала на Australian Open — в 2023 и 2024 годах.
Открытый чемпионат США среди женщин проходил с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составил $ 75 млн. В прошлом году Соболенко дошла до финала US Open — 2023, в котором уступила американке Кори Гауфф.
- 8 сентября 2024
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