Арина Соболенко вышла на 10-е место по призовым за всю карьеру в женском туре

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко заработала на US Open — 2024 $ 3,6 млн. В финале Открытого чемпионата США — 2024 Соболенко обыграла американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 7:5.

26-летняя Соболенко заработала $ 28,4 млн за всю карьеру и вышла на 10-е место среди женщин по призовым. В этом сезоне сумма призовых белоруски составляет $ 8 млн. После победы на US Open она обошла по этому показателю первую ракетку мира Игу Свёнтек из Польши ($ 7,5 млн) и стала лидером тура.

Соболенко выиграла третий турнир «Большого шлема» за карьеру. Ранее белорусская теннисистка дважды выигрывала Открытый чемпионат Австралии (Australian Open) — это ей удалось сделать два раза подряд в 2023 и 2024 годах.