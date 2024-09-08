Арина Соболенко вышла на 10-е место по призовым за всю карьеру в женском туре
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко заработала на US Open — 2024 $ 3,6 млн. В финале Открытого чемпионата США — 2024 Соболенко обыграла американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 7:5.
US Open (ж). Финал
07 сентября 2024, суббота. 23:20 МСК
6
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
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Арина Соболенко
А. Соболенко
26-летняя Соболенко заработала $ 28,4 млн за всю карьеру и вышла на 10-е место среди женщин по призовым. В этом сезоне сумма призовых белоруски составляет $ 8 млн. После победы на US Open она обошла по этому показателю первую ракетку мира Игу Свёнтек из Польши ($ 7,5 млн) и стала лидером тура.
Соболенко выиграла третий турнир «Большого шлема» за карьеру. Ранее белорусская теннисистка дважды выигрывала Открытый чемпионат Австралии (Australian Open) — это ей удалось сделать два раза подряд в 2023 и 2024 годах.
Комментарии
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