Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с победой на US Open — 2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил теннисистку Арину Соболенко с победой на US Open — 2024. Напомним, в финале Арина обыграла шестую ракетку мира американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 7:5.

«В напряжённых поединках с лидерами мирового рейтинга ты проявила все свои лучшие спортивные качества. Где бы ни проходили соревнования, уверен, ты ощущаешь энергию и горячую поддержку родных болельщиков. Желаю крепкого здоровья и новых побед», — передаёт поздравления Лукашенко телеграм-канал «Пул первого».

26-летняя Арина Соболенко выиграла третий в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Она впервые в карьере стала чемпионкой US Open. Ранее белоруска дважды побеждала на Australian Open — в 2023 и 2024 годах.