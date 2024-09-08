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Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с победой на US Open — 2024

Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с победой на US Open — 2024
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил теннисистку Арину Соболенко с победой на US Open — 2024. Напомним, в финале Арина обыграла шестую ракетку мира американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 7:5.

US Open (ж). Финал
07 сентября 2024, суббота. 23:20 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		5
7 		7
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

«В напряжённых поединках с лидерами мирового рейтинга ты проявила все свои лучшие спортивные качества. Где бы ни проходили соревнования, уверен, ты ощущаешь энергию и горячую поддержку родных болельщиков. Желаю крепкого здоровья и новых побед», — передаёт поздравления Лукашенко телеграм-канал «Пул первого».

26-летняя Арина Соболенко выиграла третий в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Она впервые в карьере стала чемпионкой US Open. Ранее белоруска дважды побеждала на Australian Open — в 2023 и 2024 годах.

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