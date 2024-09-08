Карлос Алькарас поздравил Арину Соболенко с победой на US Open — 2024

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас поздравил белорусскую теннисистку Арину Соболенко с победой на US Open — 2024. В финале женского одиночного разряда она обыграла шестую ракетку мира американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 7:5.
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
Алькарас в своём аккаунте в соцсети X разместил пост с белорусской спортсменкой после победного розыгрыша в матче с Пегулой и подписал его словами: «Арина Соболенко, поздравляю!», добавив эмодзи «сумасшедшие руки» и «кубок».
Ранее Соболенко поздравили президент Беларуси Александр Лукашенко, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова и её соотечественница двукратная чемпионка ТБШ Виктория Азаренко.
26-летняя Арина Соболенко выиграла третий в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Ранее белоруска дважды побеждала на Australian Open — в 2023 и 2024 годах.
- 8 сентября 2024
-
11:50
-
11:48
-
11:35
-
11:19
-
11:16
-
11:06
-
10:52
-
10:50
-
10:30
-
10:30
-
10:27
-
10:26
-
10:16
-
10:10
-
10:06
-
09:47
-
09:30
-
09:25
-
07:40
-
06:29
-
06:08
-
05:32
-
04:49
-
04:37
-
04:21
-
04:03
-
03:45
-
03:30
-
03:11
-
02:54
-
02:28
-
02:13
-
02:02
-
02:00
-
01:49