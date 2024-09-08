Карлос Алькарас поздравил Арину Соболенко с победой на US Open — 2024

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас поздравил белорусскую теннисистку Арину Соболенко с победой на US Open — 2024. В финале женского одиночного разряда она обыграла шестую ракетку мира американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 7:5.

Алькарас в своём аккаунте в соцсети X разместил пост с белорусской спортсменкой после победного розыгрыша в матче с Пегулой и подписал его словами: «Арина Соболенко, поздравляю!», добавив эмодзи «сумасшедшие руки» и «кубок».

Ранее Соболенко поздравили президент Беларуси Александр Лукашенко, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова и её соотечественница двукратная чемпионка ТБШ Виктория Азаренко.

26-летняя Арина Соболенко выиграла третий в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Ранее белоруска дважды побеждала на Australian Open — в 2023 и 2024 годах.