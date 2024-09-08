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Ник Кирьос дал совет Фритцу, как обыграть Синнера в финале US Open — 2024

Ник Кирьос дал совет Фритцу, как обыграть Синнера в финале US Open — 2024
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Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о предстоящем финальном матче US Open — 2024 в мужском одиночном разряде. Напомним, титул разыграют лидер мирового рейтинга итальянца Янник Синнер и американец Тейлор Фритц.

US Open (м). Финал
08 сентября 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц

«Синнер выглядел потрясающе в матче против Пола, но с Дрэйпером был уже победимым. Думаю, что итальянец — явный фаворит финала, Фритцу определённо нужно завлечь публику. Фритцу необходим лучший теннис с задней линии. Матч должен быть хорош.

Фритцу нужен один из лучших дней на подаче. Синнер будет стремиться быть агрессивным и диктовать игру, когда сможет, чтобы попытаться заставить большого американца двигаться, особенно после пяти сетов в полуфинале», — написал Кирьос на своей странице в соцсети Х.

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