Ник Кирьос дал совет Фритцу, как обыграть Синнера в финале US Open — 2024

Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о предстоящем финальном матче US Open — 2024 в мужском одиночном разряде. Напомним, титул разыграют лидер мирового рейтинга итальянца Янник Синнер и американец Тейлор Фритц.

«Синнер выглядел потрясающе в матче против Пола, но с Дрэйпером был уже победимым. Думаю, что итальянец — явный фаворит финала, Фритцу определённо нужно завлечь публику. Фритцу необходим лучший теннис с задней линии. Матч должен быть хорош.

Фритцу нужен один из лучших дней на подаче. Синнер будет стремиться быть агрессивным и диктовать игру, когда сможет, чтобы попытаться заставить большого американца двигаться, особенно после пяти сетов в полуфинале», — написал Кирьос на своей странице в соцсети Х.