Энди Роддик тепло высказался о Соболенко и Пегуле после финала US Open — 2024

Чемпион US Open — 2003, бывшая первая ракетка мира Энди Роддик высказался о финале US Open — 2024 в женском одиночном разряде. Чемпионкой стала белоруска Арина Соболенко, в решающем матче обыгравшая американку Джессику Пегулу.

«Кажется, что Арина становится всё лучше и лучше благодаря целенаправленной работе и упорству. И всё это без потери чувства юмора. Ура чемпионке. Также огромное уважение Джессике. Она просто продолжает прогрессировать как Полярная звезда. Класс, класс, класс. Настолько любезная. Спасибо за битву!» — написал Роддик на своей странице в Х.

26-летняя Арина Соболенко выиграла третий в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Она впервые в карьере стала чемпионкой US Open. Ранее белоруска дважды побеждала на Australian Open — в 2023 и 2024 годах.