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Энди Роддик тепло высказался о Соболенко и Пегуле после финала US Open — 2024

Энди Роддик тепло высказался о Соболенко и Пегуле после финала US Open — 2024
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Чемпион US Open — 2003, бывшая первая ракетка мира Энди Роддик высказался о финале US Open — 2024 в женском одиночном разряде. Чемпионкой стала белоруска Арина Соболенко, в решающем матче обыгравшая американку Джессику Пегулу.

US Open (ж). Финал
07 сентября 2024, суббота. 23:20 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		5
7 		7
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

«Кажется, что Арина становится всё лучше и лучше благодаря целенаправленной работе и упорству. И всё это без потери чувства юмора. Ура чемпионке. Также огромное уважение Джессике. Она просто продолжает прогрессировать как Полярная звезда. Класс, класс, класс. Настолько любезная. Спасибо за битву!» — написал Роддик на своей странице в Х.

26-летняя Арина Соболенко выиграла третий в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Она впервые в карьере стала чемпионкой US Open. Ранее белоруска дважды побеждала на Australian Open — в 2023 и 2024 годах.

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