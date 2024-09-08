Энди Роддик тепло высказался о Соболенко и Пегуле после финала US Open — 2024

Чемпион US Open — 2003, бывшая первая ракетка мира Энди Роддик высказался о финале US Open — 2024 в женском одиночном разряде. Чемпионкой стала белоруска Арина Соболенко, в решающем матче обыгравшая американку Джессику Пегулу.
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«Кажется, что Арина становится всё лучше и лучше благодаря целенаправленной работе и упорству. И всё это без потери чувства юмора. Ура чемпионке. Также огромное уважение Джессике. Она просто продолжает прогрессировать как Полярная звезда. Класс, класс, класс. Настолько любезная. Спасибо за битву!» — написал Роддик на своей странице в Х.
26-летняя Арина Соболенко выиграла третий в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Она впервые в карьере стала чемпионкой US Open. Ранее белоруска дважды побеждала на Australian Open — в 2023 и 2024 годах.
- 8 сентября 2024
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