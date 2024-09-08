«Выпьем за победу!» Юлия Путинцева выложила пост после матча Соболенко в финале US Open

32-я ракетка мира представительница Казахстана Юлия Путинцева опубликовала пост, в котором поздравила теннисистку Арину Соболенко с победой на US Open — 2024. В финале турнира в США белоруска обыграла шестую ракетку мира американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 7:5.

Казахстанская теннисистка на своей странице в социальных сетях разместила совместное фото с Соболенко, которое подписала словами: «Овации! Выпьем за победу!», добавив эмодзи «чокаясь бокалами» и «сердце».

Фото: Из личного архива Юлии Путинцевой

Ранее Соболенко поздравили президент Беларуси Александр Лукашенко, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова, испанский теннисист Карлос Алькарас и её соотечественница двукратная чемпионка ТБШ Виктория Азаренко.

26-летняя Арина Соболенко выиграла третий в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Ранее белоруска дважды побеждала на Australian Open — в 2023 и 2024 годах.