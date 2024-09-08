Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Выпьем за победу!» Юлия Путинцева выложила пост после матча Соболенко в финале US Open

«Выпьем за победу!» Юлия Путинцева выложила пост после матча Соболенко в финале US Open
Аудио-версия:
Комментарии

32-я ракетка мира представительница Казахстана Юлия Путинцева опубликовала пост, в котором поздравила теннисистку Арину Соболенко с победой на US Open — 2024. В финале турнира в США белоруска обыграла шестую ракетку мира американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 7:5.

US Open (ж). Финал
07 сентября 2024, суббота. 23:20 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		5
7 		7
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Казахстанская теннисистка на своей странице в социальных сетях разместила совместное фото с Соболенко, которое подписала словами: «Овации! Выпьем за победу!», добавив эмодзи «чокаясь бокалами» и «сердце».

Фото: Из личного архива Юлии Путинцевой

Ранее Соболенко поздравили президент Беларуси Александр Лукашенко, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова, испанский теннисист Карлос Алькарас и её соотечественница двукратная чемпионка ТБШ Виктория Азаренко.

26-летняя Арина Соболенко выиграла третий в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Ранее белоруска дважды побеждала на Australian Open — в 2023 и 2024 годах.

Материалы по теме
Карлос Алькарас поздравил Арину Соболенко с победой на US Open — 2024
Материалы по теме
Соболенко впервые стала чемпионкой US Open! Хотя за американку болела вся арена
Соболенко впервые стала чемпионкой US Open! Хотя за американку болела вся арена
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android