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«Уже готовилась к третьему сету». Арина Соболенко — о матче с Пегулой в финале US Open

«Уже готовилась к третьему сету». Арина Соболенко — о матче с Пегулой в финале US Open
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Белорусская теннисистка вторая ракетка мира Арина Соболенко высказалась о победе в финальном матче US Open — 2024 над шестым номером рейтинга WTA американкой Джессикой Пегулой (7:5, 7:5).

US Open (ж). Финал
07 сентября 2024, суббота. 23:20 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		5
7 		7
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

«Это был очень тяжёлый матч, она играла в невероятный теннис. Честно говоря, я не ожидала, что вернусь к высокому уровню тенниса, когда начала побеждать со счетом 3:0. Я очень рада, что смогла удержать свою подачу при счёте 3:5, а затем сделать брейк в ответном розыгрыше. Это придало мне сил для победы в двух сетах. Незадолго до этого я начала готовиться к третьей партии. Я очень довольна победой», — сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.

Открытый чемпионат США проходил с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составил $ 75 млн.

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