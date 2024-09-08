«Уже готовилась к третьему сету». Арина Соболенко — о матче с Пегулой в финале US Open

Белорусская теннисистка вторая ракетка мира Арина Соболенко высказалась о победе в финальном матче US Open — 2024 над шестым номером рейтинга WTA американкой Джессикой Пегулой (7:5, 7:5).

«Это был очень тяжёлый матч, она играла в невероятный теннис. Честно говоря, я не ожидала, что вернусь к высокому уровню тенниса, когда начала побеждать со счетом 3:0. Я очень рада, что смогла удержать свою подачу при счёте 3:5, а затем сделать брейк в ответном розыгрыше. Это придало мне сил для победы в двух сетах. Незадолго до этого я начала готовиться к третьей партии. Я очень довольна победой», — сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.

Открытый чемпионат США проходил с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составил $ 75 млн.