Онс Жабер поздравила Соболенко и Пегулу с впечатляющими результатами после финала US Open

17-я ракетка мира Онс Жабер из Туниса поздравила белоруску Арину Соболенко и американку Джессику Пегулу с успешным выступлением по итогам US Open — 2024. Напомним, чемпионкой Открытого чемпионата США стала Соболенко.

«Что за матч, девушки. Поздравляю, Арина, какой год. Замечательный турнир, Джессика, невероятная серия турниров в США!» — написала Жабер на своей странице в соцсети Х.

26-летняя Арина Соболенко выиграла третий в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Она впервые в карьере стала чемпионкой US Open. Ранее белоруска дважды побеждала на Australian Open — в 2023 и 2024 годах. 30-летняя Джессика Пегула впервые играла в финале «Шлема». На последних трёх турнирах американка выиграла один титул и дважды была в финале.