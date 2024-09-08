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Онс Жабер поздравила Соболенко и Пегулу с впечатляющими результатами после финала US Open

Онс Жабер поздравила Соболенко и Пегулу с впечатляющими результатами после финала US Open
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17-я ракетка мира Онс Жабер из Туниса поздравила белоруску Арину Соболенко и американку Джессику Пегулу с успешным выступлением по итогам US Open — 2024. Напомним, чемпионкой Открытого чемпионата США стала Соболенко.

US Open (ж). Финал
07 сентября 2024, суббота. 23:20 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		5
7 		7
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

«Что за матч, девушки. Поздравляю, Арина, какой год. Замечательный турнир, Джессика, невероятная серия турниров в США!» — написала Жабер на своей странице в соцсети Х.

26-летняя Арина Соболенко выиграла третий в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Она впервые в карьере стала чемпионкой US Open. Ранее белоруска дважды побеждала на Australian Open — в 2023 и 2024 годах. 30-летняя Джессика Пегула впервые играла в финале «Шлема». На последних трёх турнирах американка выиграла один титул и дважды была в финале.

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