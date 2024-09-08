«Не зацикливаюсь на рейтинге». Арина Соболенко — о шансах стать первой ракеткой мира

Белорусская теннисистка вторая ракетка мира Арина Соболенко высказалась о своей позиции в рейтинге WTA.

«Честно говоря, стараюсь не зацикливаться на рейтинге. Не сложно проверить, на какой позиции я нахожусь по окончании турнира. Я сосредоточена на себе и знаю, что если буду показывать свой лучший теннис на каждом турнире, если мне удастся проявить этот боевой дух, то снова смогу стать номером один. Я сосредоточена на том, чтобы стать лучше как игрок и как личность, но надеюсь однажды увидеть себя на вершине рейтинга», — сказала Соболенко на пресс-конференции после матча с Джессикой Пегулой (7:5, 7:5) в финале US Open — 2024.

В сентябре 2021 года белорусская теннисистка возглавила рейтинг WTA и была первой ракеткой мира на протяжении восьми недель.