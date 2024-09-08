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Джессика Пегула: почти каждый раз я проигрывала девушкам, которые побеждали на турнире

Джессика Пегула: почти каждый раз я проигрывала девушкам, которые побеждали на турнире
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Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала поражение в финале US Open — 2024, который стал для неё первым на турнире «Большого шлема». Она уступила белоруске Арине Соболенко со счётом 5:7, 5:7.

US Open (ж). Финал
07 сентября 2024, суббота. 23:20 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		5
7 		7
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

«Оглядываясь назад, я снова проиграла очень хорошей теннисистке. Практически каждый раз я проигрывала девушкам, которые побеждали на турнире. Знаю, что мой уровень всегда был весьма хорош.

Думаю, возможно, в этом году я немного лучше справилась со всем, просто взглянув на ситуацию по-другому. У меня было тяжёлое начало года, и я не ожидала, что так хорошо выступлю на хардовом отрезке. Мне удалось перевернуть ситуацию. Когда я приехала сюда, давления было меньше», — приводит слова Пегулы Tennis365.

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