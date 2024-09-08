«Меня раздражает то, что я проиграла». Джессика Пегула — о финале US Open — 2024

Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула поделилась эмоциями после поражения в финале US Open — 2024, который стал для неё первым на турнире «Большого шлема». Она уступила белоруске Арине Соболенко со счётом 5:7, 5:7.
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«Сейчас меня раздражает то, что я проиграла. А все подходят и говорят: «Поздравляю, потрясающий турнир». И я такая: «Ну, ладно». Уверена, что, как только расслаблюсь, буду более благодарна и всё осознаю. Это были пару сумасшедших дней, так что, надеюсь, у меня будет время отдохнуть и взглянуть на всё, что смогла достичь за последний месяц.
Думаю, что обрету больше уверенности, может быть, через час или два, потому что, как я уже сказала, я немного раздражена. Даже не из-за проигрыша в турнире. Больше из-за того, что просто хотела выиграть матч. Сейчас в голове есть мысли о том, что я должна была сделать лучше», — приводит слова Пегулы Tennis365.
- 8 сентября 2024
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