«Меня раздражает то, что я проиграла». Джессика Пегула — о финале US Open — 2024

Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула поделилась эмоциями после поражения в финале US Open — 2024, который стал для неё первым на турнире «Большого шлема». Она уступила белоруске Арине Соболенко со счётом 5:7, 5:7.

«Сейчас меня раздражает то, что я проиграла. А все подходят и говорят: «Поздравляю, потрясающий турнир». И я такая: «Ну, ладно». Уверена, что, как только расслаблюсь, буду более благодарна и всё осознаю. Это были пару сумасшедших дней, так что, надеюсь, у меня будет время отдохнуть и взглянуть на всё, что смогла достичь за последний месяц.

Думаю, что обрету больше уверенности, может быть, через час или два, потому что, как я уже сказала, я немного раздражена. Даже не из-за проигрыша в турнире. Больше из-за того, что просто хотела выиграть матч. Сейчас в голове есть мысли о том, что я должна была сделать лучше», — приводит слова Пегулы Tennis365.