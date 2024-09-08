Арина Соболенко вышла в лидеры по числу титулов на ТБШ среди белорусских теннисисток

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы на US Open — 2024 обошла соотечественницу Викторию Азаренко по числу побед на турнирах «Большого шлема». В финале турнира в США белоруска обыграла шестую ракетку мира американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 7:5.

26-летняя Соболенко выиграла третий в карьере ТБШ в одиночном разряде. Ранее белоруска дважды побеждала на Australian Open — в 2023 и 2024 годах. На счету 35-летней Азаренко два титула на Открытом чемпионате Австралии (2012, 2013).

В общей сложности Азаренко превосходит Соболенко по количеству титулов на турнирах WTA. Она выиграла 21 турнир в одиночном разряде, на счету Арины 17 титулов. Также Азаренко является олимпийской чемпионкой 2012 года в миксте и обладательницей бронзовой медали Игр в Лондоне в одиночном разряде.