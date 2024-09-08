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Янник Синнер — Тейлор Фритц: история личных встреч перед финалом US Open — 2024

Янник Синнер — Тейлор Фритц: история личных встреч перед финалом US Open — 2024
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Сегодня, 8 сентября, первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и 12-й номер рейтинга представитель США Тейлор Фритц сыграют в матче финала Открытого чемпионата США — 2024. Встреча начнётся не ранее 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.

US Open (м). Финал
08 сентября 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц

Теннисисты провели между собой два очных матча. В счёте личных встреч равенство — 1-1. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей противостояния Янника и Тейлора.

  • 14.10.2021. Индиан-Уэллс, хард, 1/8 финала. Фритц — Синнер — 6:4, 6:3.
  • 17.03.2023. Индиан-Уэллс, хард, 1/4 финала. Синнер — Фритц — 6:4, 4:6, 6:4.

Янник Синнер сыграет в финале на турнире «Большого шлема» второй раз в карьере, на Australian Open — 2024 он выиграл титул. Для Тейлора Фритца этот финал стал первым.

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