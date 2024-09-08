Янник Синнер — Тейлор Фритц: история личных встреч перед финалом US Open — 2024

Сегодня, 8 сентября, первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и 12-й номер рейтинга представитель США Тейлор Фритц сыграют в матче финала Открытого чемпионата США — 2024. Встреча начнётся не ранее 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Теннисисты провели между собой два очных матча. В счёте личных встреч равенство — 1-1. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей противостояния Янника и Тейлора.

14.10.2021. Индиан-Уэллс, хард, 1/8 финала. Фритц — Синнер — 6:4, 6:3.

17.03.2023. Индиан-Уэллс, хард, 1/4 финала. Синнер — Фритц — 6:4, 4:6, 6:4.

Янник Синнер сыграет в финале на турнире «Большого шлема» второй раз в карьере, на Australian Open — 2024 он выиграл титул. Для Тейлора Фритца этот финал стал первым.