Янник Синнер — Тейлор Фритц: история личных встреч перед финалом US Open — 2024
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Сегодня, 8 сентября, первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и 12-й номер рейтинга представитель США Тейлор Фритц сыграют в матче финала Открытого чемпионата США — 2024. Встреча начнётся не ранее 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.
US Open (м). Финал
08 сентября 2024, воскресенье. 21:00 МСК
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Янник Синнер
Я. Синнер
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Тейлор Фритц
Т. Фритц
Теннисисты провели между собой два очных матча. В счёте личных встреч равенство — 1-1. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей противостояния Янника и Тейлора.
- 14.10.2021. Индиан-Уэллс, хард, 1/8 финала. Фритц — Синнер — 6:4, 6:3.
- 17.03.2023. Индиан-Уэллс, хард, 1/4 финала. Синнер — Фритц — 6:4, 4:6, 6:4.
Янник Синнер сыграет в финале на турнире «Большого шлема» второй раз в карьере, на Australian Open — 2024 он выиграл титул. Для Тейлора Фритца этот финал стал первым.
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