Кирьос — о резонансных словах под фото с Калинской: что оскорбительного я сказал?

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос ответил на критику, которую получил после неоднозначного комментария в адрес своей бывшей девушки россиянки Анны Калинской.

Ранее Кирьос под совместным фото с Калинской написал «вторая подача». Пользователи обвинили австралийца в сексизме и посчитали его слова оскорбительными.

«Так… значит, это я плохой парень, раз говорю об этом? Я никогда не поднимал эту тему. Не обижайтесь, но люди сами собираются её поднимать. Всё просто.

Оскорбительно? Что оскорбительного в том, что я сказал? У меня не было намерения что-либо говорить об этом. Люди сами хотят идти в эту тему и иметь дело с последствиями», — написал Кирьос в социальных сетях.

Кирьос – один из немногих теннисистов, кто открыто и жёстко критикует ход допинг-дела первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, выражая недоверие итальянцу. Синнер же является нынешним бойфрендом Калинской.