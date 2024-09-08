Ига Свёнтек поздравила Арину Соболенко с титулом на US Open
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек поздравила вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко с победой на US Open — 2024. В финале турнира Соболенко обыграла американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 7:5.
US Open (ж). Финал
07 сентября 2024, суббота. 23:20 МСК
6
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
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2
Арина Соболенко
А. Соболенко
«Поздравляю, Арина. Замечательный турнир», — написала Свёнтек на своей странице в Х.
26-летняя Арина Соболенко выиграла третий в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Она впервые в карьере стала чемпионкой US Open. Ранее белоруска дважды побеждала на Australian Open — в 2023 и 2024 годах.
На Открытом чемпионате США — 2024 Ига Свёнтек проиграла в четвертьфинале Джессике Пегуле. В нынешнем сезоне полька выиграла один турнир «Большого шлема» — «Ролан Гаррос».
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