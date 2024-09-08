Перед финалом US Open — 2024 на корт вышла Ким Клейстерс с повзрослевшей дочкой

Перед началом финала US Open — 2024 между белоруской Ариной Соболенко и американкой Джессикой Пегулой на корт вышла бывшая первая ракетка мира Ким Клейстерс с дочкой Джадой.

Фото: Кадр из трансляции/Getty Images

Официальный аккаунт US Open в Х вспомнил момент 15-летней давности, когда Клейстерс выиграла титул на турнире и отпраздновала его вместе с Джадой. На Открытом чемпионате США — 2009 Ким установила несколько выдающихся достижений. Она победила на турнире «Большого шлема» в статусе мамы лишь второй в истории, а также стала первой чемпионкой турнира в качестве обладательницы уайлд-кард.

Отметим, что Ким Клейстерс побеждала на US Open три раза — в 2005, 2009 и 2010 годах. Всего в карьере бельгийки четыре «Шлема» в одиночном разряде и два в парном.