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Стала известна сетка турнира в Гвадалахаре, где сыграют две российские теннисистки

Стала известна сетка турнира в Гвадалахаре, где сыграют две российские теннисистки
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Прошла жеребьёвка турнира категории WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика). На турнире примут участие две российские теннисистки – Вероника Кудерметова и Камилла Рахимова. Из именитых девушек в Гвадалахаре сыграют Елена Остапенко из Латвии, американка Даниэль Коллинз и белоруска Виктория Азаренко.

Сетка турнира в Гвадалахаре

Кудерметова посеяна в Гвадалахаре под седьмым номером, поэтому пропускает первый круг. Во втором раунде Вероника сыграет с победительницей встречи Мария Осорио-Серрано (Колумбия) — Хейли Баптист (США). Рахимова сразится с теннисисткой, которая преодолеет квалификацию.

Соревнования в Гвадалахаре пройдут с 9 по 15 сентября. Действующей чемпионкой турнира является гречанка Мария Саккари, которая в этом году не сыграет из-за травмы. Отметим, что в 2023 году соревнования проходили в категории WTA-1000.

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