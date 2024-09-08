Стала известна сетка турнира в Гвадалахаре, где сыграют две российские теннисистки

Прошла жеребьёвка турнира категории WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика). На турнире примут участие две российские теннисистки – Вероника Кудерметова и Камилла Рахимова. Из именитых девушек в Гвадалахаре сыграют Елена Остапенко из Латвии, американка Даниэль Коллинз и белоруска Виктория Азаренко.

Кудерметова посеяна в Гвадалахаре под седьмым номером, поэтому пропускает первый круг. Во втором раунде Вероника сыграет с победительницей встречи Мария Осорио-Серрано (Колумбия) — Хейли Баптист (США). Рахимова сразится с теннисисткой, которая преодолеет квалификацию.

Соревнования в Гвадалахаре пройдут с 9 по 15 сентября. Действующей чемпионкой турнира является гречанка Мария Саккари, которая в этом году не сыграет из-за травмы. Отметим, что в 2023 году соревнования проходили в категории WTA-1000.