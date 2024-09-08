Надежда Петрова прокомментировала победу Арины Соболенко в финале US Open

Бронзовый призёр Олимпийских игр в парном разряде, бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном рейтингах Надежда Петрова прокомментировала женский финал US Open — 2024. Чемпионкой турнира стала белоруска Арина Соболенко, в решающем матче обыгравшая американку Джессику Пегулу.

«Арина Соболенко доминировала и уверенно шла в течение всего турнира. Было видно, что у неё есть поставленная цель. Уже в финале Арина в двух сетах обыграла американку, хотя матч шёл около двух часов. Были больше-меньше и брейки. Поэтому даже Джессика могла взять второй сет и всё довести до третьего сета. Но Арина в нужный момент находила силу и доставала откуда-то невероятный удар навылет. Поэтому Джессика физически не могла вытащить определённые мячи, хотя пыталась. Я считаю, что матч удался и для турнира здорово, что в финале играла американка. А за Арину вдвойне радостно, что она выиграла второй «Большой шлем», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.