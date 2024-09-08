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Надежда Петрова прокомментировала победу Арины Соболенко в финале US Open

Надежда Петрова прокомментировала победу Арины Соболенко в финале US Open
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Бронзовый призёр Олимпийских игр в парном разряде, бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном рейтингах Надежда Петрова прокомментировала женский финал US Open — 2024. Чемпионкой турнира стала белоруска Арина Соболенко, в решающем матче обыгравшая американку Джессику Пегулу.

US Open (ж). Финал
07 сентября 2024, суббота. 23:20 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		5
7 		7
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

«Арина Соболенко доминировала и уверенно шла в течение всего турнира. Было видно, что у неё есть поставленная цель. Уже в финале Арина в двух сетах обыграла американку, хотя матч шёл около двух часов. Были больше-меньше и брейки. Поэтому даже Джессика могла взять второй сет и всё довести до третьего сета. Но Арина в нужный момент находила силу и доставала откуда-то невероятный удар навылет. Поэтому Джессика физически не могла вытащить определённые мячи, хотя пыталась. Я считаю, что матч удался и для турнира здорово, что в финале играла американка. А за Арину вдвойне радостно, что она выиграла второй «Большой шлем», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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