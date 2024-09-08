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«Унижать женщину — это ниже дна». Кузнецова — о провокации Кирьоса в адрес Калинской

«Унижать женщину — это ниже дна». Кузнецова — о провокации Кирьоса в адрес Калинской
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Бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова отреагировала на неоднозначные слова австралийца Ника Кирьоса в адрес своей бывшей девушки россиянки Анны Калинской.

«Думаю, нет необходимости пояснять, что это крайне оскорбительный выпад. Парень явно не может простить бывшей девушке, что она вступила в отношения с куда более успешным теннисистом, чем он, и теперь изводит комментариями то её, то самого Янника.

Считаю, что в туре должен быть балагур, который ставит веселье и юмор выше правил. Но это уже явный перебор, каким же м***ом надо быть, чтобы такое писать. В общем, своими мизогинными выходками Ник грозит стать нерукопожатным. И поделом. Оскорблять и унижать женщину — это ниже дна», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

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