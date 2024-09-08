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«Какая хищница!» Мугуруса и Каролин Гарсия поздравили Соболенко с победой на US Open

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая теннисистка экс первая ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса поздравила белоруску Арину Соболенко с победой на US Open — 2024. В финале турнира в США белоруска обыграла шестую ракетку мира американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 7:5.

Соболенко выложила пост в своём аккаунте в соцсетях, в котором разместила фото с поздравлением Мугурусы. «Какая хищница, Арина Соболенко! Поздравляю!» — подписала фото испанка.

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Также к поздравлениям присоединилась четвёртая ракетка мира, французская теннисистка Каролин Гарсия. В выложенном белорусской теннисисткой посте она написала: «Какой год выдался у Арины Соболенко! Поздравляю!»

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

26-летняя Арина Соболенко выиграла третий в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Ранее белоруска дважды побеждала на Australian Open — в 2023 и 2024 годах.