«Какая хищница!» Мугуруса и Каролин Гарсия поздравили Соболенко с победой на US Open

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая теннисистка экс первая ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса поздравила белоруску Арину Соболенко с победой на US Open — 2024. В финале турнира в США белоруска обыграла шестую ракетку мира американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 7:5.
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Соболенко выложила пост в своём аккаунте в соцсетях, в котором разместила фото с поздравлением Мугурусы. «Какая хищница, Арина Соболенко! Поздравляю!» — подписала фото испанка.
Фото: Из личного архива Арины Соболенко
Также к поздравлениям присоединилась четвёртая ракетка мира, французская теннисистка Каролин Гарсия. В выложенном белорусской теннисисткой посте она написала: «Какой год выдался у Арины Соболенко! Поздравляю!»
Фото: Из личного архива Арины Соболенко
26-летняя Арина Соболенко выиграла третий в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Ранее белоруска дважды побеждала на Australian Open — в 2023 и 2024 годах.
- 8 сентября 2024
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