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Видео: Арина Соболенко с командой шампанским отмечают победу на US Open — 2024

Видео: Арина Соболенко с командой шампанским отмечают победу на US Open — 2024
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ярко отпраздновала победу на US Open — 2024. Вместе со своей тренерской командой они облились шампанским. Напомним, в финале турнира Соболенко обыграла американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 7:5.

US Open (ж). Финал
07 сентября 2024, суббота. 23:20 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		5
7 		7
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео празднований Арины с членами своей команды.

26-летняя Арина Соболенко выиграла третий в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Она впервые в карьере стала чемпионкой US Open. Ранее белоруска дважды побеждала на Australian Open — в 2023 и 2024 годах. Благодаря двум выигранным турнирам подряд (ранее она выиграла титул в Цинциннати) с победами в финалах над Джессикой Пегулой Соболенко смогла продлить серию победных матчей до 12.

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