Впервые за десять лет в женском теннисе не было новой победительницы «Шлема» в сезоне
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Завершился последний в 2024 году турнир «Большого шлема» в женском одиночном разряде. Напомним, в финале US Open белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла американку Джессику Пегулу.
US Open (ж). Финал
07 сентября 2024, суббота. 23:20 МСК
6
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
2
Арина Соболенко
А. Соболенко
В 2024 году «Шлемы» выигрывали три теннисистки — Арина Соболенко (Australian Open, US Open), Ига Свёнтек («Ролан Гаррос») и Барбора Крейчикова (Уимблдон). Все три девушки побеждали на мэйджорах ранее. Соболенко победила на Australian Open — 2023, Крейчикова — на «Ролан Гаррос» — 2021, Свёнтек до 2024 года уже выиграла четыре ТБШ.
Таким образом, в нынешнем сезоне не было новой победительницы турнира «Большого шлема». Такое произошло впервые с 2014 года, тогда чемпионками мэйджоров стали Ли На, Мария Шарапова, Петра Квитова и Серена Уильямс.
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