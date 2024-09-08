Впервые за десять лет в женском теннисе не было новой победительницы «Шлема» в сезоне

Завершился последний в 2024 году турнир «Большого шлема» в женском одиночном разряде. Напомним, в финале US Open белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла американку Джессику Пегулу.

В 2024 году «Шлемы» выигрывали три теннисистки — Арина Соболенко (Australian Open, US Open), Ига Свёнтек («Ролан Гаррос») и Барбора Крейчикова (Уимблдон). Все три девушки побеждали на мэйджорах ранее. Соболенко победила на Australian Open — 2023, Крейчикова — на «Ролан Гаррос» — 2021, Свёнтек до 2024 года уже выиграла четыре ТБШ.

Таким образом, в нынешнем сезоне не было новой победительницы турнира «Большого шлема». Такое произошло впервые с 2014 года, тогда чемпионками мэйджоров стали Ли На, Мария Шарапова, Петра Квитова и Серена Уильямс.