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«Живу в настоящем». Паула Бадоса опубликовала милое фото со Стефаносом Циципасом

«Живу в настоящем». Паула Бадоса опубликовала милое фото со Стефаносом Циципасом
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29-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса на своей странице в соцсетях опубликовала милую фотографию со своим возлюбленным, 11-й ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом.

Фото: Соцсети Бадосы

«Живу в настоящем, отпуская всё остальное», — подписала снимок Бадоса.

На текущем US Open — 2024 Циципас выступил неудачно. Стефанос со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 3:6, 5:7 проиграл представителю Австралии Танаси Коккинакису (86-я ракетка мира) уже в первом круге. Бадоса же уступила 12-й ракетке мира американке Эмме Наварро в матче за выход в полуфинал US Open. Испанка проиграла со счётом 2:6, 5:7.

Напомним, US Open — 2024 завершится сегодня, 8 сентября. У женщин победу одержала белоруска Арина Соболенко, а в заключительный день соревнований пройдёт финал в мужском одиночном разряде, где сыграют итальянец Янник Синнер и американец Тейлор Фритц.

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