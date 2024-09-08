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Ротенберг: Серена никогда не выигрывала AO и US Open в один год. Это сделала Соболенко

Ротенберг: Серена никогда не выигрывала AO и US Open в один год. Это сделала Соболенко
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Американский теннисный обозреватель Бен Ротенберг высказался о достижении второй ракетки мира Арины Соболенко, которое никогда не покорялось 23-кратной победительнице турниров «Большого шлема» американке Серене Уильямс.

«Серена никогда не выигрывала Australian Open и US Open в один и тот же календарный год, как это только что сделала Соболенко. Но Серена трижды одерживала победу в Мельбурне через четыре месяца после Открытого чемпионата США», — написал Ротенберг в своём аккаунте в соцсетях.

В ночь с 7 на 8 сентября мск Соболенко в финале US Open — 2024 обыграла шестую ракетку мира американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 7:5 и выиграла третий в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Ранее белоруска дважды побеждала на Australian Open — в 2023 и 2024 годах.

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