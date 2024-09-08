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Кто станет чемпионом US Open — 2024?

Кто станет чемпионом US Open — 2024?
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Сегодня, 8 сентября, первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и 12-й номер рейтинга представитель США Тейлор Фритц сыграют в матче финала Открытого чемпионата США — 2024. Встреча начнётся не ранее 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.

US Open (м). Финал
08 сентября 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц

Теннисисты провели между собой два очных матча. В счёте личных встреч равенство — 1-1. 23-летний Янник Синнер сыграет в финале на турнире «Большого шлема» второй раз в карьере, на Australian Open — 2024 он выиграл титул. Для 26-летнего Тейлора Фритца этот финал стал первым на мэйджоре.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: Кто станет чемпионом US Open — 2024?

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который покинул соревнования ещё в третьем круге.

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