Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева — единственная теннисистка, обыгравшая Арину Соболенко на ТБШ в 2024 году

Мирра Андреева — единственная теннисистка, обыгравшая Арину Соболенко на ТБШ в 2024 году
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде 23-я ракетка мира россиянка Мирра Андреева стала единственной теннисисткой, обыгравшей вторую ракетку мира Арину Соболенко в рамках турниров «Большого шлема» в 2024 году.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
05 июня 2024, среда. 17:50 МСК
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 6
7 7 		4 4
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Знаковая победа произошла в рамках «Ролан Гаррос» — 2024. В четвертьфинале турнира россиянка обыграла Соболенко со счётом 6:7, 6:4, 6:4.

Напомним, в 2024 году Арина Соболенко выиграла два турнира «Большого шлема». Она стала чемпионкой Australian Open — 2024 и US Open — 2024. Представительница Беларуси не принимала участие на Уимблдоне — 2024.

Отметим, Арина Соболенко после победы на US Open — 2024 обошла соотечественницу Викторию Азаренко по числу побед на турнирах «Большого шлема».

Материалы по теме
«Если бы Соболенко была из другой страны...» Бурная реакция на триумф белоруски на US Open
«Если бы Соболенко была из другой страны...» Бурная реакция на триумф белоруски на US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android