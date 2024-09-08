Мирра Андреева — единственная теннисистка, обыгравшая Арину Соболенко на ТБШ в 2024 году

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде 23-я ракетка мира россиянка Мирра Андреева стала единственной теннисисткой, обыгравшей вторую ракетку мира Арину Соболенко в рамках турниров «Большого шлема» в 2024 году.

Знаковая победа произошла в рамках «Ролан Гаррос» — 2024. В четвертьфинале турнира россиянка обыграла Соболенко со счётом 6:7, 6:4, 6:4.

Напомним, в 2024 году Арина Соболенко выиграла два турнира «Большого шлема». Она стала чемпионкой Australian Open — 2024 и US Open — 2024. Представительница Беларуси не принимала участие на Уимблдоне — 2024.

Отметим, Арина Соболенко после победы на US Open — 2024 обошла соотечественницу Викторию Азаренко по числу побед на турнирах «Большого шлема».