Янник Синнер — Тэйлор Фритц: текстовая онлайн-трансляция финала US Open — 2024
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Сегодня, 8 сентября, первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и 12-я ракетка мира американский теннисист Тэйлор Фритц сыграют в матче финала Открытого чемпионата США — 2024. Встреча начнётся не ранее 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.
US Open (м). Финал
08 сентября 2024, воскресенье. 21:00 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
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Тейлор Фритц
Т. Фритц
Теннисисты провели между собой два очных матча. В счёте личных встреч равенство — 1-1.
Янник Синнер сыграет в финале на турнире «Большого шлема» второй раз в карьере, на Australian Open — 2024 он выиграл титул. Для Тейлора Фритца этот финал стал первым.
US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который покинул соревнования уже в третьем круге.
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