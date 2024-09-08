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Джессика Пегула отреагировала на поздравление команды, которой владеет её отец

Джессика Пегула отреагировала на поздравление команды, которой владеет её отец
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Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула отреагировала на поздравление клуба Национальной футбольной лиги по американскому футболу «Баффало Биллс», владельцем которого является её отец Терри Пегула, с хорошим выступлением в финале US Open — 2024. Пегула проиграла в финале US Open — 2024 второй ракетке мира белорусской теннисистке Арине Соболенко со счётом 5:7, 5:7.

US Open (ж). Финал
07 сентября 2024, суббота. 23:20 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		5
7 		7
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

«Сражалась до самого конца. Вернёшься на US Open ещё сильнее», — сказано в обращении команды в социальных сетях.

«Люблю вас, ребята!» — отреагировала на поздравление Пегула.

Это был первый титульный матч на турнире «Большого шлема» для американки. По окончании Открытого чемпионата США Пегула гарантированно поднимется на третью строчку рейтинга WTA.

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