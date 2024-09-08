Джессика Пегула отреагировала на поздравление команды, которой владеет её отец

Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула отреагировала на поздравление клуба Национальной футбольной лиги по американскому футболу «Баффало Биллс», владельцем которого является её отец Терри Пегула, с хорошим выступлением в финале US Open — 2024. Пегула проиграла в финале US Open — 2024 второй ракетке мира белорусской теннисистке Арине Соболенко со счётом 5:7, 5:7.

«Сражалась до самого конца. Вернёшься на US Open ещё сильнее», — сказано в обращении команды в социальных сетях.

«Люблю вас, ребята!» — отреагировала на поздравление Пегула.

Это был первый титульный матч на турнире «Большого шлема» для американки. По окончании Открытого чемпионата США Пегула гарантированно поднимется на третью строчку рейтинга WTA.