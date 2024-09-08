Арина Соболенко опубликовала пост по итогам удачного выступления на US Open — 2024

Белорусская теннисистка вторая ракетка мира Арина Соболенко подвела итоги своего выступления на US Open — 2024, опубликовав пост на своей странице в социальных сетях. Сегодня, 8 сентября, она стала чемпионкой Открытого чемпионата США — 2024. В финальном матче турнира представительница Беларуси в двух сетах обыграла шестой номер рейтинга WTA американку Джессику Пегулу. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:5.
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«Не могу поверить, что я это сделала. Спасибо всем за поддержку», — написала Соболенко на своей странице в социальных сетях.
26-летняя Арина Соболенко выиграла третий в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Она впервые в карьере стала чемпионкой US Open. Ранее белоруска дважды побеждала на Australian Open — в 2023 и 2024 годах.
- 8 сентября 2024
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