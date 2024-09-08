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Арина Соболенко опубликовала пост по итогам удачного выступления на US Open — 2024

Арина Соболенко опубликовала пост по итогам удачного выступления на US Open — 2024
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Белорусская теннисистка вторая ракетка мира Арина Соболенко подвела итоги своего выступления на US Open — 2024, опубликовав пост на своей странице в социальных сетях. Сегодня, 8 сентября, она стала чемпионкой Открытого чемпионата США — 2024. В финальном матче турнира представительница Беларуси в двух сетах обыграла шестой номер рейтинга WTA американку Джессику Пегулу. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:5.

US Open (ж). Финал
07 сентября 2024, суббота. 23:20 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		5
7 		7
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

«Не могу поверить, что я это сделала. Спасибо всем за поддержку», — написала Соболенко на своей странице в социальных сетях.

26-летняя Арина Соболенко выиграла третий в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Она впервые в карьере стала чемпионкой US Open. Ранее белоруска дважды побеждала на Australian Open — в 2023 и 2024 годах.

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