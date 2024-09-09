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Имя Арины Соболенко появилось на стене среди победителей US Open всех лет

Имя Арины Соболенко появилось на стене среди победителей US Open всех лет
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Имя второй ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко было выгравировано на стене среди победителей Открытого чемпионата США всех лет. Соответствующую фотографию счастливой Соболенко выложил официальный аккаунт US Open.

Фото: Пресс-служба US Open

8 сентября Арина стала чемпионкой Открытого чемпионата США — 2024. В финальном матче турнира представительница Беларуси в двух сетах обыграла шестого номера рейтинга WTA американскую теннисистку Джессику Пегулу. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:5.

US Open (ж). Финал
07 сентября 2024, суббота. 23:20 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		5
7 		7
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

26-летняя Арина Соболенко выиграла третий в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Она впервые в карьере стала чемпионкой US Open. Ранее белоруска дважды побеждала на Australian Open — в 2023 и 2024 годах.

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