Имя Арины Соболенко появилось на стене среди победителей US Open всех лет

Имя второй ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко было выгравировано на стене среди победителей Открытого чемпионата США всех лет. Соответствующую фотографию счастливой Соболенко выложил официальный аккаунт US Open.

Фото: Пресс-служба US Open

8 сентября Арина стала чемпионкой Открытого чемпионата США — 2024. В финальном матче турнира представительница Беларуси в двух сетах обыграла шестого номера рейтинга WTA американскую теннисистку Джессику Пегулу. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:5.

26-летняя Арина Соболенко выиграла третий в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Она впервые в карьере стала чемпионкой US Open. Ранее белоруска дважды побеждала на Australian Open — в 2023 и 2024 годах.