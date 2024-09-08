«Ты такая сильная женщина!» Паула Бадоса поздравила Арину Соболенко с победой на US Open

29-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса поздравила вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко с победой на US Open — 2024. В финале турнира Соболенко обыграла американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 7:5.

«Поверь. Безумное достижение! Ты такая сильная женщина! Я очень рада за тебя! Ты вдохновляешь так много людей (и меня тоже). Пожалуйста, оставь немного для остальных… (особенно для меня). Наслаждайся! Ты заслуживаешь этого», — написала Бадоса в ответ на публикацию Соболенко по итогам US Open — 2024.

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«Спасибо тебе большое, малышка. Я оставлю, но только для тебя», — ответила Соболенко.

26-летняя Арина Соболенко выиграла третий в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Она впервые в карьере стала чемпионкой US Open. Ранее белоруска дважды побеждала на Australian Open — в 2023 и 2024 годах.