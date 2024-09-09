«Решающую роль в оправдании сыграли деньги». Линдсей Дэвенпорт — о допинговом деле Синнера

Бывшая теннисистка, экс первая ракетка мира Линдсей Дэвенпорт из США высказалась о допинговом скандале лидера рейтинга ATP итальянца Янника Синнера.

«Честно говоря, я в шоке, как и большинство людей. Похоже, мы только сейчас узнаем, что происходит за кулисами нашего вида спорта. Я не знаю, как Синнеру разрешили играть весь этот год. Это несправедливо по отношению к другим игрокам. Очевидно, что не ко всем у нас относятся одинаково. Особенно это касается тех, кто находится ниже в рейтинге. Кажется, решающую роль в оправдании Синнера сыграли деньги, потому что у него больше возможностей для оплаты адвокатов и всего, что нужно. Итальянец должен был понести наказание и ощутить последствия», — приводит слова Дэвенпорт SportKlub.

Напомним, 20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Однако Янник избежал дисквалификации.