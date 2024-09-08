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Итальянец и американец второй раз в истории сыграют друг против друга в финале ТБШ

Итальянец и американец второй раз в истории сыграют друг против друга в финале ТБШ
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Сегодня, 8 сентября, первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и 12-я ракетка мира американский теннисист Тэйлор Фритц сыграют в матче финала Открытого чемпионата США — 2024. Это будет второй раз в истории, когда итальянец и американец сыграют друг против друга в финале турнира «Большого шлема» в мужском одиночном разряде.

Последний раз представители этих стран встречались друг с другом в титульном матче на «Ролан Гаррос» 1976 года. Тогда Адриано Панатта победил Гарольда Соломона со счётом 6-1, 6-4, 4-6, 7-6 (7-3).

Напомним, встреча финала US Open-2024 начнётся не ранее 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.

US Open (м). Финал
08 сентября 2024, воскресенье. 21:05 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
1 2 3 4 5
             
             
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц

Янник Синнер сыграет в финале на турнире «Большого шлема» второй раз в карьере, на Australian Open — 2024 он выиграл титул. Для Тейлора Фритца этот финал стал первым.

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