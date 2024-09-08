Тренер Арины Соболенко подвергся критике из-за трансфобного* логотипа на бейсболке

Тренер по физподготовке второй ракетки мира Арины Соболенко Джейсон Стейси подвергся критике из-за логотипа на кепке, в которой он посещал матчи теннисистки на US Open — 2024.

Стейси был замечен в бейсболке бренда «XX-XY Athletics», идеология которого заключается в отрицательном отношении к трансгендерам* в профессиональном спорте. Название бренда происходит от мужской (ХХ) и женской (XY) хромосом. Общественность неоднозначно отреагировала на выбор аксессуара Джейсона Стейси.

Напомним, 26-летняя Арина Соболенко выиграла третий в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Она впервые в карьере стала чемпионкой US Open. Ранее белоруска дважды побеждала на Australian Open — в 2023 и 2024 годах.

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