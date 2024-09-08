В четвёртый раз за историю US Open главным судьёй финала назначена женщина

Сегодня, 8 сентября, первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и 12-я ракетка мира американский теннисист Тэйлор Фритц сыграют в матче финала Открытого чемпионата США — 2024. Главным судьёй матча назначена Ева Асдераки-Мур.

Отметим, в четвёртый раз (2015, 2018, 2020, 2024) за историю US Open главным судьёй финала назначена женщина. Асдераки-Мур рассудит финал US Open второй раз (2015, 2024) в своей карьере.

Теннисисты провели между собой два очных матча. В счёте личных встреч равенство — 1-1. Янник Синнер сыграет в финале на турнире «Большого шлема» второй раз в карьере, на Australian Open — 2024 он выиграл титул. Для Тейлора Фритца этот финал стал первым.

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является сербский теннисист Новак Джокович.