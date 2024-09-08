«Обожаю выпечку». Серена Уильямс показала булочки, приготовленные детям в школу

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс показала, как проводит досуг. Экс первая ракетка мира приготовила булочки с корицей для своих детей.

Фото: Страница Серены Уильямс в соцсетях

«Решила испечь булочки с корицей для моих детей в школу. Знать меня — значит знать, что я люблю кухню. Я обожаю выпечку, люблю готовить… как хотите! И да, они были на высоте!» — написала Уильямс на своей странице в социальных сетях.

В 2017 году Уильямс победила на Australian Open. В тот момент она уже была беременна Олимпией: девочка родилась в сентябре того же года.

Отметим, Серена Уильямс и Роджер Федерер были признаны лучшими теннисистами XXI века по версии ESPN. Экс первая ракетка мира завершила спортивную карьеру на US Open – 2022 в возрасте 40 лет. Ранее появились слухи о возобновлении карьеры спортсменки.