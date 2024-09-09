Арина Соболенко выложила пост с благодарностью за поддержку во время US Open — 2024

Белорусская теннисистка вторая ракетка мира Арина Соболенко выложила пост на своей странице в социальных сетях, где поблагодарила болельщиков за поддержку на US Open — 2024.
Вчера, 8 сентября, она стала победительницей Открытого чемпионата США — 2024, в финальном матче турнира обыграв шестого номера рейтинга WTA американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 7:5.
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«Всё ещё нет слов. Момент, который я никогда не забуду. Чувство, которое так сложно передать словами. Я невероятно благодарна за всю поддержку, которую я получала на протяжении двух последних недель здесь, на US Open.
Спасибо всем, кто поддерживал меня, кто верил в меня и тем самым заставлял бороться. Нью-Йорк всегда был особенным местом для меня, но теперь он приобретает совершенно новый смысл», — написала Соболенко на личной странице в социальных сетях.
- 9 сентября 2024
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