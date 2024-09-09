Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко выложила пост с благодарностью за поддержку во время US Open — 2024

Арина Соболенко выложила пост с благодарностью за поддержку во время US Open — 2024
Аудио-версия:
Комментарии

Белорусская теннисистка вторая ракетка мира Арина Соболенко выложила пост на своей странице в социальных сетях, где поблагодарила болельщиков за поддержку на US Open — 2024.

Вчера, 8 сентября, она стала победительницей Открытого чемпионата США — 2024, в финальном матче турнира обыграв шестого номера рейтинга WTA американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 7:5.

US Open (ж). Финал
07 сентября 2024, суббота. 23:20 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		5
7 		7
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

«Всё ещё нет слов. Момент, который я никогда не забуду. Чувство, которое так сложно передать словами. Я невероятно благодарна за всю поддержку, которую я получала на протяжении двух последних недель здесь, на US Open.

Спасибо всем, кто поддерживал меня, кто верил в меня и тем самым заставлял бороться. Нью-Йорк всегда был особенным местом для меня, но теперь он приобретает совершенно новый смысл», — написала Соболенко на личной странице в социальных сетях.

Материалы по теме
«Давно решила — в важные моменты надо рисковать». Соболенко — о триумфе на US Open
«Давно решила — в важные моменты надо рисковать». Соболенко — о триумфе на US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android