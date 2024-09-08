Янник Синнер — Тейлор Фритц: итальянец забрал первый сет финала US Open — 2024

В эти минуты на стадионе «Артур Эш Стэдиум» проходит матч финала Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде, в котором итальянский теннисист Янник Синнер играет с американцем Тейлором Фритцем. Победу в первом сете одержал итальянский спортсмен со счётом 6:3. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию поединка.

За всю карьеру на уровне ATP теннисисты провели между собой два очных матча. В счёте личных встреч равенство — 1-1.

Отметим, что Янник Синнер играет в финале на турнире «Большого шлема» второй раз в карьере, на Australian Open — 2024 он выиграл титул. Для Тейлора Фритца этот финал стал первым на этом уровне.

Действующим чемпионом мужского турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который покинул соревнования уже в третьем круге.