Камила Рахимова подвела итоги своего выступления на US Open — 2024

104-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова высказалась о своём выступлении на Открытом чемпионате США — 2024. В матче первого круга US Open — 2024 Рахимова уступила первой ракетке мира Иге Свёнтек. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:7 (6:8). На тай-брейке во втором сете Рахимова вела со счётом 6:3 и имела три сетбола.

«У меня был двойной сетбол, были шансы [в игре со Свёнтек]. К сожалению, упустила возможность. Но решила, что ничего страшного, в следующий раз я точно закрою сет как минимум, а может быть, и матч. Та встреча достаточно зарядила меня, добавила немного сил, уверенности и веры в себя. И вот я заряженная поехала играть в Мексику», – сказала Рахимова в студии BetBoom Tennis.