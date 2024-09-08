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Камила Рахимова подвела итоги своего выступления на US Open — 2024

Камила Рахимова подвела итоги своего выступления на US Open — 2024
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104-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова высказалась о своём выступлении на Открытом чемпионате США — 2024. В матче первого круга US Open — 2024 Рахимова уступила первой ракетке мира Иге Свёнтек. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:7 (6:8). На тай-брейке во втором сете Рахимова вела со счётом 6:3 и имела три сетбола.

US Open (ж). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 19:10 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8
4 		6 6
         
Камилла Рахимова
104
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова

«У меня был двойной сетбол, были шансы [в игре со Свёнтек]. К сожалению, упустила возможность. Но решила, что ничего страшного, в следующий раз я точно закрою сет как минимум, а может быть, и матч. Та встреча достаточно зарядила меня, добавила немного сил, уверенности и веры в себя. И вот я заряженная поехала играть в Мексику», – сказала Рахимова в студии BetBoom Tennis.

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