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Фото: Билли Джин Кинг и Бон Джови сидят вместе на трибунах мужского финала US Open — 2024

Фото: Билли Джин Кинг и Бон Джови сидят вместе на трибунах мужского финала US Open — 2024
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Экс первая ракетка мира, бывший президент WTA американская теннисистка Билли Джин Кинг и Джон Бон Джови, вокалист и основатель популярной американской рок-группы Bon Jovi, сидят вместе на трибунах мужского финала US Open — 2024. В эти минуты проходит титульный поединок, в котором играют лидер рейтинга ATP итальянец Янник Синнер и 12-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц. На момент написания новости продолжается первый сет. Оба спортсмена уже обменялись брейками.

US Open (м). Финал
08 сентября 2024, воскресенье. 21:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
3-й сет
2 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6
3 		4
             
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц

Фото: Кадр из трансляции

Для Янника Синнера это второй в карьер финал на уровне турниров «Большого шлема». В этом сезоне на Australian Open — 2024 он выиграл титул, в титульном матче обыграв россиянина Даниила Медведева. Для Тейлора Фритца этот финал стал первым на уровне ТБШ.

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