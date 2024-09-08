Фото: Билли Джин Кинг и Бон Джови сидят вместе на трибунах мужского финала US Open — 2024

Экс первая ракетка мира, бывший президент WTA американская теннисистка Билли Джин Кинг и Джон Бон Джови, вокалист и основатель популярной американской рок-группы Bon Jovi, сидят вместе на трибунах мужского финала US Open — 2024. В эти минуты проходит титульный поединок, в котором играют лидер рейтинга ATP итальянец Янник Синнер и 12-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц. На момент написания новости продолжается первый сет. Оба спортсмена уже обменялись брейками.
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Фото: Кадр из трансляции
Для Янника Синнера это второй в карьер финал на уровне турниров «Большого шлема». В этом сезоне на Australian Open — 2024 он выиграл титул, в титульном матче обыграв россиянина Даниила Медведева. Для Тейлора Фритца этот финал стал первым на уровне ТБШ.
- 8 сентября 2024
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