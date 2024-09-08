Стефанос Циципас поделился интересной мыслью о прогрессе человечества

11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился интересной мыслью с поклонниками на своей странице в социальных сетях.

«Мы высадились на луну ещё до того, как кто-то додумался приделать к чемоданам колёса», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

На текущем US Open — 2024 Циципас выступил неудачно. Стефанос со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 3:6, 5:7 проиграл представителю Австралии Танаси Коккинакису (86-я ракетка мира) в первом же круге.

Напомним, Открытый чемпионат США завершится 8 сентября. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович, в финале 2023 года обыгравший Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.