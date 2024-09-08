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Анна Калинская пришла на матч Янника Синнера в финале US Open — 2024

Анна Калинская пришла на матч Янника Синнера в финале US Open — 2024
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15-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская присутствует на матче финала Открытого чемпионата США, в котором в эти минуты встречаются лидер рейтинга ATP итальянец Янник Синнер и американский теннисист Тейлор Фритц.

US Open (м). Финал
08 сентября 2024, воскресенье. 21:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
3-й сет
2 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6
3 		4
             
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, что Калинская является девушкой итальянца. На матче она сидит в ложе Синнера. Ранее Анна посетила матчи Янника в полуфинале и четвертьфинале турнира.

В эти минуты Синнер и Фритц начинают второй сет. Первый сет остался за итальянцем — 6:3.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева

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