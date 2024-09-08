Анна Калинская пришла на матч Янника Синнера в финале US Open — 2024

15-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская присутствует на матче финала Открытого чемпионата США, в котором в эти минуты встречаются лидер рейтинга ATP итальянец Янник Синнер и американский теннисист Тейлор Фритц.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|
|4
Фото: Кадр из трансляции
Отметим, что Калинская является девушкой итальянца. На матче она сидит в ложе Синнера. Ранее Анна посетила матчи Янника в полуфинале и четвертьфинале турнира.
В эти минуты Синнер и Фритц начинают второй сет. Первый сет остался за итальянцем — 6:3.
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева
- 8 сентября 2024
-
22:34
-
22:22
-
22:20
-
22:01
-
21:58
-
21:46
-
21:36
-
21:00
-
20:41
-
20:16
-
19:55
-
19:47
-
19:00
-
18:45
-
18:44
-
17:57
-
17:26
-
17:19
-
16:40
-
16:03
-
15:46
-
15:25
-
15:16
-
15:09
-
14:16
-
14:15
-
14:00
-
13:50
-
13:35
-
13:25
-
13:11
-
13:09
-
13:00
-
13:00
-
12:58